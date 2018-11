Tragedia intorno alle 19 di ieri, domenica, a Marghera. Un ragazzo di 27 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada.

L’incidente si è verificato tra via Colombara e via fratelli Bandiera, in una zona poco illuminata.

Il giovane è stato preso in pieno da una Mercedes e inutile è stato ogni tentativo di salvarlo da parte del personale del Suem.