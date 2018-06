250 persone, tra cui bambini, rifiutati dall'Italia, Lifeline chiede di attraccare in Francia

"Oggi chiederemo alla Francia di accoglierci". Lo ha annunciato Axel Steier, portavoce dell'ong Lifeline, all'emittente francese Rtl. "Se non avremo una risposta, lasceremo Malta per andare al Nord ... in Spagna o in Francia", ha detto Steier, spiegando che a bordo della nave, sulla quale si trovano 230 migranti, tra cui donne e bambini, "non c'è un'emergenza medica", ma la situazione è "psicologicamente difficile".

Steier ha anche lamentato che la nave è stata "rifiutata dalla Germania, dai Paesi Bassi, dall'Italia".