24enne esce di strada, si schianta contro un albero e l'auto prende fuoco

Spaventoso incidente questa notte a Montegrotto terme (Pd). Intono alle 3.30 in via Roma un 24enne è uscito di strada con la sua auto e si è schiantato contro un albero provocando un principio d'incendio.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed estratto il ragazzo dalle lamiere. Il 24enne è stato poi preso in cura dal personale del Suem e portato in ospedale: le sue condizioni sono gravi ma per fortuna non è in pericolo di vita.