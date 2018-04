Via 247 punti dalla patente, 150 revisioni scadute, quasi 600 violazioni accertate su veicoli: ecco il 2017 della Polizia locale

PONTE DI PIAVE - Resi noti oggi i dati dell'attività della Polizia locale di Ponte di Piave nel 2017.



Ben 13 gli ambiti di intervento: polizia stradale, infortunistica, polizia amministrativa, polizia giudiziaria, determinazioni, rilascio contrassegno invalidi, prelievi campioni vino, accertamenti anagrafici, servizio congiunto con il Comune di Salgareda, servizi quotidiani, festivi e domenicali, verifica corsi d’acqua e videosorveglianza.



Nel dettaglio, alcuni dati statistici:



POLIZIA STRADALE nel corso del 2017 sono stati effettuati 578 accertamenti su veicoli, decurtati 247 punti sulla patente, 3 veicoli sottoposti a sequestro ed accertati 156 veicoli con revisione scaduta.



INFORTUNISTICA: sono stati rilevati 10 incidenti



POLIZIA AMMINISTRATIVA: sono state accertate n. 23 violazioni (n. 7 ai regolamenti comunali e gestione rifiuti, n. 4 al regolamento polizia urbana e divieto accensione fuochi, n. 5 violazioni per mancata custodia di animali, n. 3 al regolamento rurale)



ACCERTAMENTI ANAGRAFICI: sono state effettuati n. 328 accertamenti per nuove iscrizioni anagrafiche e n. 75 pratiche di cancellazione anagrafica



SERVIZIO CONGIUNTO CON IL COMUNE DI SALGAREDA: il personale del Comando di Ponte di Piave ha partecipato al servizio congiunto con n. 235 servizi di 4 ore ciascuno per un monte ore complessivo di 940 ore annue.



VIDEOSORVEGLIANZA: l’impianto di videosorveglianza è stato implementato con n. 4 telecamere nel sottopasso della stazione ferroviaria e n. 2 nell’ecocentro. A Ponte di Piave è attivo il progetto VISORE della Provincia di Treviso. Grazie ad un finanziamento della Regione Veneto è stato realizzato, in collaborazione con il Comune di Salgareda, un sistema di lettura targhe costituito da n. 5 telecamere.



SERVIZI SERALI: il corpo di Polizia Locale ha effettuato una serie di servizi in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici a tutela della sicurezza dei cittadini effettuando una valutazione complessiva de rischi in tema di ordine e sicurezza pubblica, alla luce della direttiva Morcone.



EDUCAZIONE SCOLASTICA STRADALE E DI PROTEZIONE CIVILE : è continuato anche nel 2017 il progetto di educazione scolastica stradale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Ponte di Piave rivolto alle classi terza della Scuola Primaria. Un ruolo importante è stato attribuito alle esercitazioni di protezione civile rivolte agli studenti finalizzate alla divulgazione di una cultura di protezione civile nelle giovani generazioni.



“Queste statistiche - ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – dimostrano il ruolo importante svolto dal Comando della Polizia Locale per assicurare un puntuale controllo del territorio ed è soprattutto grazie alla prevenzione messa in atto che le politiche per la sicurezza hanno maggiore successo. Per questo è stato riproposto il servizio serale con l’obiettivo di implementare le attività di controllo e di accertamento delle residenze per contrastare il fenomeno legato alla clandestinità e/o ai dimoranti senza dichiarazione di ospitalità”.



“Ringrazio – ha dichiarato l’Assessore alla Sicurezza, Stefano Picco, il Comandante della Polizia Locale, Giuseppe Davidetti e gli agenti Federico Simioni e Alessandro Favalessa per il lavoro svolto ed i molti risultati raggiunti per la sicurezza del nostro paese. Anche se l’attenzione è sempre alta sappiamo che non è mai sufficiente, per questo saranno presto messi in campo nuovi progetti rivolti i cittadini ed alla loro sicurezza”.