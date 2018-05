22enne si uccide lanciandosi dal quarto piano

Si è uccisa lanciandosi dal quarto piano del vecchio ospedale di via Marconi, a Monselice, una 22enne del posto. Come riporta Il Gazzettino la ragazza era in cura presso la comunità terapeutica sita nella stessa via, in quanto affetta da disturbi comportamentali e da depressione.

La 22enne, nel pomeriggio di ieri, sarebbe uscita dalla struttura dove era ospite da circa un anno, sarebbe salita sulle scale esterne del vecchio ospedale per poi lanciarsi nel vuoto.