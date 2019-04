22 cm di neve a Cortina, Dolomiti imbiancate

La neve che sta cadendo da alcune ore ha regalato stamane a Cortina un colpo d'occhio tipicamente invernale. Nel capoluogo ampezzano, ma anche in gran parte delle Dolomiti venete, le piogge di ieri hanno lasciato il posto a precipitazioni a carattere nevoso che hanno fatto rinnovare l'invito di Veneto Strade a munirsi di catene per qualunque spostamento in zona.

Il manto di neve fresca oscilla tra i 25 centimetri di Alleghe e Falcade, i 22 di Cortina e i 18 di Arabba.

A Venezia, invece, l'attenzione è tutta per l'acqua alta che stasera alle 23.30 dovrebbe essere molto sostenuta e raggiungere i 120 centimetri. Il Centro maree del Comune sottolinea che nella storia della città lagunare vi sono stati nel mese di aprile solo sette casi di 'picchi' al di sopra dei 110 centimetri: il più alto fu nel 1936 con 147 centimetri, mentre tutti gli altri sono stati al di sotto dei 120 centimetri.