21enne muore nel sonno: è mistero sulle cause

Una morte improvvisa, che rimane per ora senza spiegazione, quella di Andrea Comelato, 21enne di Salzano (Venezia) spirato nel sonno la notte tra domenica e lunedì. Il ragazzo domenica sera aveva guardato in tv la partira di basket della Reyer Venezia e dell’Armani Jeans Milano in compagnia della sorella Elena. Poi era andato a dormire e la mattina dopo non si è svegliato.

A fare la tragica scoperta la madre del ragazzo, che è entrata in camera per svegliarlo e ha trovato il 21enne senza vita. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del padre e del personale del Suem: il cuore di Andrea aveva smesso di battere.

Il ragazzo era molto conosciuto nel mondo della pallacanestro, soprattutto a Salzano e a Santa Maria di Sala, dove giocava con la Jolly, società di basket che ora ha sospeso le attività per lutto.

Andrea era benvoluto da tutti. Sui social viene descritto come un ragazzo meraviglioso, amante dello sport. Sulle cause della morte ancora non si sa nulla: le prime informazioni si avranno in seguito all’autopsia.