21enne incinta muore fulminata dal cellulare nella vasca da bagno

Un telefono cellulare in carica sarebbe stato la causa del decesso di una 21enne incinta, morta il 31 dicembre a Saint-Martin-d’Hères in Francia Come riporta la stampa locale la donna è stata trovata morta nella vasca da bagno, con il telefono in fianco.

Il decesso è avvenuto per arresto cardiaco e l’ipotesi più accreditata è che la giovane sia morta fulminata proprio a causa del telefono, che aveva di fianco.

Il dramma si è consumato l’ultimo dell’anno. Il marito della ragazza, preoccupato perché lei non rispondeva al telefono né al campanello, ha sfondato la porta di ingresso, poiché si era dimenticato le chiavi.

Una volta in casa, la drammatica scoperta. Inutili i soccorsi: per la donna non c’era più nulla da fare.