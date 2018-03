2018 nero in Veneto: già 62 i decessi in montagna

L'attività operativa svolta nel corso del 2017 dal Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) Veneto in stretta sinergia con le Centrali operative del Suem 118 della Regione del Veneto (Pieve di Cadore, Padova, Treviso, Verona e Vicenza) si è attestata a 846 interventi, in diminuzione di circa l'8,5% rispetto al 2016.

I dati sono stati resi noti, oggi a Verona, nel corso di una conferenza stampa che ha messo in evidenza come siano state 62 le persone decedute, dato in forte aumento rispetto al 2016 con un +14,8% a livello Veneto.

Gli interventi a carattere sanitario sono stati 821 con una diminuzione di circa l'8,8% rispetto all'anno precedente quando erano stati 901. Tra le variabili che hanno inciso sulla contrazione, anche le condizioni meteo registrate nel 2017, non sempre idonee alla frequentazione delle montagne venete. Per gli interventi a carattere di Protezione civile, si è passati dai 25 del 2016 ai 18 del 2017, con una diminuzione percentuale di circa il 28%. Sono state 850 le persone soccorse a vario titolo dal personale Cnsas, con una diminuzione del 15,5% rispetto alla stagione 2016 (1.006 persone).

Per quanto, invece, attiene alla diagnostica analitica degli interventi, sono state 346 persone illese tratte in salvo, nel complesso il 10,8% in meno rispetto agli anni precedenti e il 40% del numero complessivo delle persone soccorse nel 2017. In diminuzione anche le persone ferite, 439, pari ad un -21,8% rispetto al 2016, dato in controtendenza rispetto agli anni precedenti quando invece risultava in constante aumento.