Il 2018 da record dell'Atletica trevigiana

TREVISO – L’atletica trevigiana celebra un anno di successi. Ieri, a Tarzo, oltre 400 persone hanno riempito l’Auditorium della Banca Prealpi, in occasione della tradizionale festa promossa dal Comitato provinciale della Fidal.



Quarantotto società e quasi 5 mila tesserati fanno dell’atletica trevigiana il movimento leader di un Veneto che è considerato tra le regioni più importanti d’Italia – forse la più importante in assoluto, dopo la Lombardia - nel panorama della “regina degli sport”. “I progetti che abbiamo messo in campo stanno dando i loro frutti – ha commentato il presidente del Comitato provinciale, Oddone Tubia –. Penso ai miniraduni, che rappresentano un significativo momento di crescita del movimento. Penso ai risultati ottenuti dai giovani nel momento in cui hanno vestito la maglia delle rappresentative provinciali, con la vittoria nel Trofeo delle Province Trivenete, l’argento nel Trofeo internazionale di Majano alle spalle di un’intera regione (il Friuli Venezia Giulia, ndr) e il secondo posto nella rassegna regionale di marcia.



Ci sono due società che stanno disegnando un percorso di crescita importante: il Team Treviso in campo assoluto e Trevisatletica a livello giovanile.



E arrivano buone notizie dal settore dell’impiantistica: in questo momento, abbiamo sette piste che sono state rinnovate o per le quali esiste la disponibilità delle amministrazioni comunali ad avviare il rifacimento”. La festa provinciale ha incoronato atleta trevigiana dell’anno l’ostacolista vedelaghese, in forza al Team Treviso, Giulia Marin, doppio bronzo tricolore juniores. Premi anche per Sara Pigozzo (tecnico dell’anno), Massimo Benetello (dirigente dell’anno), Massimo Mariotto e Matteo Palù (giudici di gara dell’anno). Riconoscimento alla carriera per Claudio Pizzolon, da vent’anni presidente dell’Atletica Ponzano. Menzioni speciali per Enrico Caldato, che nel 2019 festeggerà i 30 anni da organizzatore della Corritreviso, e per Albino Dotto, icona del movimento master. I lanciatori Elena Bosco e Leonardo Teruzzi si sono aggiudicati il premio in ricordo di Adriano “Dida” Didonè.



Grande emozione per il sipario dedicato a Magalì Vettorazzo. Alla memoria della fuoriclasse azzurra, olimpica a Città del Messico, recentemente scomparsa, il Comitato provinciale ha istituito un premio speciale, quest’anno andato all’ostacolista Anna Marcolin.



L’ex martellista fiorentino Andrea Pistolesi ha ricordato la moglie con parole commosse: “Magalì è stata un atleta che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato: la sua Olimpiade doveva essere Tokyo. In quel momento, era all’apice della carriera, ma la sua partecipazione fu tagliata per mancanza di fondi.



Per lo sport femminile, all’epoca, non c’era molta considerazione”. Riflettori puntati pure sulle società protagoniste del campionato provinciale promozionale.



Lo scettro di regina della stagione è andato a Trevisatletica, vincitrice della rassegna per la quattordicesima volta. Un dominio assoluto, nel segno dei giovani. Quei giovani, in maglietta rossa, che per l’intera mattinata hanno anche affollato il palco delle premiazioni individuali.



I premiati.



Atleta dell’anno: Giulia Marin (Team Treviso). Tecnico dell’anno: Sara Pigozzo (G.A. Vedelago). Dirigente dell’anno: Massimo Benetello (Team Teviso). Giudici dell’anno: Massimo Mariotto, Matteo Palù. Premio alla carriera: Claudio Pizzolon (Atl. Ponzano). Amministratori pubblici: Roberto Tonon (sindaco di Vittorio Veneto), Giuseppe Costa (assessore allo Sport Comune di Vittorio Veneto). Menzioni speciali: Enrico Caldato (Asd Corritreviso), Albino Dotto (Atl. Sernaglia).



Maglie azzurre: Leonardo Dei Tos (Athl. Club 96 Alperia), Stefano Fantuz (La Colfranculana), Mauro Fraresso (Fiamme Gialle), Giovanni Gatto (Quercia Trentingrana), Simone Masetto (Vittorio Atletica). Campioni italiani: Leonardo Dei Tos (Athl. Club 96 Alperia), Leonardo Feletto (Atl. Mogliano), Mauro Fraresso (Fiamme Gialle), Riccardo Ganz (G.A. Vedelago), Marco Martini (Riccardi Milano). Primatisti provinciali (juniores, promesse e assoluti): Leonardo Feletto (Atl. Mogliano), Elena Marini (Team Treviso), Giulia Marin (Team Treviso). Primatisti provinciali (settore promozionale e allievi): Giulia Dani (Trevisatletica), Alice Moret (Atl. Ponzano), Riccardo Ganz (G.A. Vedelago), Davide Pierobon (Nuova Atl. Roncade), Filippo Peruch (Vittorio Atletica), Lucia De Nadai, Valentina Carberlotto, Anna Marcolin, Teresa Cozzi (Team Treviso), Massimiliano Bordignon (Team Treviso). Premio “Adriano Didonè: Elena Bosco (Team Treviso), Leonardo Teruzzi (Stiore Treviso). Premio “Magalì Vettorazzo”: Anna Marcolin (Team Treviso).



Allievi: Colin Bonato, Nicolò Bedini, Livio Cadamuro, Pietro Mazzer, Davide Portello (Atl. San Biagio); Andrea Beghetto, Michele Bolzonello, Massimiliano Bordignon, Emanuele Ferro, Gioele Schiavinato, Davide Volpato (Team Treviso); Luca Bettini (Atl. Mogliano); Matteo Bianchin (Atl. Pederobba); Edoardo Caporin, Alessandro Carraretto, Carlo Ludovico Arena, Lorenzo Domenicale, Andrea Mellone, Filippo Zaramella (Trevisatletica); Kevin Casagrande, Giovanni Pizzaia (Vittorio Atletica); Nicolas Delton (Atl. Ponzano); Luca Mariotto (Silca Conegliano); Leonardo Teruzzi (Atl. Stiore Treviso).



Allieve: Allegra Benetton, Giulia Coghetto, Livia Ettari Cohn, Anna Lorenzon, Harley Ogbekene (Trevisatletica); Anna Dalla Costa, Francesca Pivesso, Martina Rebellato, Giorgia Rizzo, Sofia Ros (Vittorio Atletica); Margherita De Mattia (Atl. Mogliano); Daisy Serenissima Melesso, Elena Parolin, Alessia Pivato, Adele Toniutto (Team Treviso); Giada Michielin, Miriam Sartor, Laura Trevisan (Atl. Ponzano).



Cadetti: Andrea Antiga (Running Team Conegliano); Enea Ballancin (Atl. Sernaglia); Matteo Bortone, Nicolò Ferrario, Riccardo Ganz (G.A. Vedelago); Leonardo Buso, Antonio Maset, Leonardo Mietto, Dennis Pongiluppi, Giosuè Toigo (Trevisatletica); Francesco De Benetti, Edoardo Doro, Giovanni Lazzaro (Atl. Quinto Mastella); Lorenzo De Bortoli, Andrea Krohn, Leonardo Signor (Atl. Pederobba); Sofyan Goudadi (Atl. Valdobbiadene); Nicholas Longo, Luca Mantellato (Atl. Montebelluna); Samuele Mariotto, Marco Miani (Silca Conegliano); Davide Pierobon (Nuova Atl. Roncade); Filippo Peruch (Vittorio Atletica); Luca Pompanin Dimai, Giacomo Prenol, Alessandro Rodeghiero (Atl. Ponzano); Fabio Sbicego, Angelo Tuoni (Atl. San Biagio); Giovanni Tonetto (Atl. Santa Lucia).



Cadette: Alice Biz, Beatrice Rata (Vittorio Atletica); Eleonora Biz, Matilde Dal Mas, Sofia Tonon (Silca Ultralite); Mihaela Burlacu, Marianna Menegon (Atl. Pederobba); Francesca Cason (Atl-Etica San Vendemiano); Vittoria Cazzolato, Giulia Dani, Anna Manao, Greta Masutti, Anna Secco (Trevisatletica); Vittoria Fighera, Endora Marcato, Alice Moret, Matilde Pin, Anna Salvadori, Elena Tognon, Arianna Vidotto, Agnese Zanatta (Atl. Ponzano); Francesca Mariotto (Atl. Santa Lucia); Valentina Soligon (Tre Comuni).



Ragazzi: Filippo Bisetto, Alessandro De Lazzari, Alessio Favaretto, Giovanni Zuccon (Trevisatletica); Nicola Dalla Longa, Federico Morona, Filippo Tonon (Atl. Sernaglia); Thomas Frare (Atl. Pederobba); Nicola Roma, Mattia Tocchet (Vittorio Atletica); Luca Tonon (Atl. Ponzano); Alessandro Vanzella, Tommaso Veldhuyzen (Atl. Stiore Treviso).



Ragazze: Rebecca Agbortabi, Beatrice Buso, Jennifer De Rosa, Giulia Pavan, Aurora Pongiluppi, Ginevra Vedova (Trevisatletica); Ines Bazzichetto Ester Checuz, Francesca Piccolo (Atl. Pederobba); Emma Carniato, Lisa Michelon, Valentina Schiavinato, Matilde Spessotto (Atl. Ponzano); Elisa Cavaleri, (Atl. Mogliano); Eleonora Favaretto (Atl. Quinto Mastella); Anna Fontana (G.A. Vedelago); Elisa Maglione (Atl. Stiore); Maria Elisa Menegotto, Emma Parisotto (Atl. Montebelluna).



Esordienti maschili: Ishmael Awah, Juan Sebastian Perin, Valentino Stremiz (Vittorio Atletica); Giovanni Bincoletto, Filippo Cavezzan, Tarik Mosteghanemi (Tre Comuni); Filippo Bordin, Riccardo Cavasin, Joey Gottardello, Marco Menegotto (Atl. Montebelluna); Riccardo Varacalli (Atl. San Biagio);



Esordienti femminili: Caterina Aureto (Tre Comuni); Deva Coletto, Ainett Pedroza Matute, Elisa Calantha Schmalbach (Atl. San Biagio); Vittoria De Osti, Martina Ruggio (Vittorio Atletica); Sara Greggio, Anita Nalesso (Atl. Stiore Treviso); Alessia Tozzato (Atl. Ponzano).



Società promozionali (in ordine di classifica nel campionato provinciale giovanile): Trevisatletica (campione provinciale promozionale), Atl. Montebelluna, Atl. Pederobba, Atl. Santa Lucia, Atl. Quinto Mastella, Atl. Ponzano, Vittorio Atletica, Atl. San Biagio, Nuova Atl. Tre Comuni, G.A. Vedelago.