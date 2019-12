200 volontari a ripulire le spiagge, raccolti oltre 600 sacchi di rifiuti

di Alberta Belussi

Domenica si è svolta la giornata ecologica organizzata dal gruppo facebook, Via la Pastica- Giornate Ecologiche, Simone Adreetta e Matteo Giusto che sostengono: “ La giornata è stata di gran lunga sopra le aspettative con circa 200 volontari che ringraziamo di cuore per aver presenziato per una nobile causa: quella di ripulire la spiaggia di Jesolo Pineta da plastica e materiale inerte dopo le devastanti mareggiate di novembre.

Sono oltre 600 sacchi di rifiuti raccolti in un'area di 1,5 km lineari compresa tra la foce del Piave e Piazza Europa. Tantissima la plastica e il polistirolo raccolto e anche tanto il materiale inerte quale legno lavorato, reti da pesca e di ferro, mobili, ante, porte e persiane. Nessuna traccia di materiale pericoloso quale amianto, cartongesso ecc.Ricordiamo che questi interventi aiutano ad evitare di classificare lo spiaggiato come "rifiuto speciale" sgravando su costi di smaltimento e tempi d'attesa di raccolta evitando di fatto che la plastica ritorni in mare, compromettendo così l'intero ecosistema marino”.