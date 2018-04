19enne si getta sotto un treno, tragedia lungo la linea Tarvisio-Venezia

Si è gettato sotto un treno un 19enne friulano ed è morto sul colpo. Tragedia questa notte intorno all’una a Gemona del Friuli lungo i binari della linea ferroviaria Tarvisio –Venezia.

Come riporta Il Gazzettino, il ragazzo che viveva in una zona collinare friulana ha compiuto il gesto estremo per cause sconosciute.

In seguito alla tragedia, è stato sospeso il traffico ferroviario. La circolazione è ripresa normalmente solo alle 6 di questa mattina.