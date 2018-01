19enne mette all'asta la sua verginità: "La mia famiglia è povera, voglio aiutarli"

Mettere all’asta la propria verginità pare sia un business piuttosto diffuso. Dopo la notizia della 18enne italiana che aveva deciso di guadagnare la primo rapporto sessuale (per poi tirarsi indietro), ecco che una 19enne brasiliana decide di fare lo stesso. Per aiutare la sua famiglia che, da quanto riferito dalla ragazza, è in gravi difficoltà economiche.

La giovane si chiama Rosalie e, in un’intervista al Daily Mail, ha dichiarato di non aver avuto rapporti con il genere maschile che vadano oltre il bacio. “Mi piacerebbe guadagnare 850mila euro – ha precisato - sarebbe la cosa più bella che mi può capitare nella vita”. Per la 19enne, consumare il primo rapporto sessuale con uno sconosicuto, non deve essere poi così male: “All’inizio l’idea di andare a letto con un estraneo mi spaventava – ha dichiarato – ma poi ho pensato che è meglio perdere la verginità in questo modo piuttosto che con qualcuno che poi mi spezza il cuore”.

Scopo della ragazza è quello di comprare una casa alla madre: le offerte per la sua verginità sono già arrivate e superano i 500mila euro. “Mettere all’asta la verginità – ha spiegato la 19enne – è considerato prosituzione, e la prostituzione in Brasile è legale, quindi non sto facendo nulla di male".