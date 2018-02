19enne accoltellato a morte a Londra. E' il 13esimo caso in città in meno di due mesi

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato a morte a Kensington, a Ovest di Londra. La tragedia si è verificata alle tre e mezza di domenica notte.

E’ il 13esimo caso di accoltellamento a Londra in meno di due mesi. E cinque delle vittime erano teenager.

Sul caso sta indagando la polizia, che ha già fermato un 19enne. Nei pressi del luogo del delitto si stava svolgendo una festa in una casa. Ancora non si sanno le cause dell’accoltellamento.