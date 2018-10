18enne in scooter investe due pedoni e muore

Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale a Sottomarina di Chioggia. Il giovane stava percorrendo viale Veneto in sella al suo scooter quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha investito due pedoni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

È finito a terra e i soccorritori, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Uno dei due pedoni è, invece, ricoverato all'ospedale in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che in queste ore stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23.30 di ieri, domenica. Alla stessa ora sempre in Veneto un 21enne ha perso la vita in un altro tragico incidente stradale.