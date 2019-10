17enne ricercato per spaccio di droga, arrestato

I Carabinieri di Mestre hanno arrestato un diciassettenne di origine tunisina, ricercato su ordine del Tribunale dei minori di Trento per essersi allontanato da una struttura dove si trovava per una misura cautelare. I militari lo hanno individuato a Marghera, nell'ambito di controlli per il contrasto ai reati predatori e microcriminalità.

Il giovane è accusato di spaccio di stupefacenti nei confronti di altri minorenni a Trento, nei pressi di Istituti scolastici.

Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e condotto prima alla Stazione dei Carabinieri per le attività del caso e quindi al carcere minorile di Treviso.