16mila euro per gli orti urbani in casa di riposo

PONTE DI PIAVE - Contributo da 16mila euro per la cooperativa “Insieme si può” che a Ponte di Piave gestisce la locale Casa di Riposo. Il contributo arriva grazie al progetto del cosiddetto “invecchiamento attivo”, nato tra il 2017 e il 2018 grazie durante l’amministrazione Roma. Lo ha confermato Sonia Brescacin, consigliere regionale del gruppo Zaia Presidente: il progetto prevede la creazione di spazi di socializzazione dei cittadini e, in particolare, per l’invecchiamento attivo.

«Invecchiare in salute è un tema che sta particolarmente a cuore alla Regione del Veneto – dice Brescacin – tanto che nel 2018 il Consiglio regionale ha approvato un piano per la promozione stanziando un milione di euro per l’anno appena concluso». Anche la Cooperativa “Insieme si può”, che gestisce il Centro Servizi G. Marin in collaborazione con l’Istituto comprensivo e l’asilo nido Bimbi Ponte, ha presentato un progetto per attività sugli orti urbani che favoriscono la socializzazione. «I percorsi di cittadinanza attiva sono particolarmente importanti perché favoriscono i rapporti interpersonali tra cittadini e, soprattutto, numerose attività destinate agli anziani, permettendo allo stesso tempo la creazione di luoghi urbani verdi e curati».