16enne muore improvvisamente dopo pranzo

Una tragedia che per ora non ha spiegazioni, quella consumatasi ieri a Vigonovo, nel veneziano. Un ragazzino di 16 anni, dopo essere tornato da scuola e aver tranquillamente pranzato con i genitori, è andato in camera sua dove è stato colto da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

Non è chiaro se l’adolescente abbia chiesto aiuto o se sia morto senza avere nemmeno il tempo di chiamare i soccorsi, ma quando il personale del Suem è arrivato, allertato dai genitori, per il 16enne non c’era più nulla da fare.

I sanitari non hanno potuto far altro che costatare il decesso, sul quale si faranno accertamenti.

Pare che il ragazzo non avesse problemi di salute ma, come riporta Venezia Today, nelle ore precedenti la tragedia sembra avesse accusato difficoltà nella respirazione.