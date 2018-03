16enne malato di cancro posta una foto su Instagram. I bulli: "Meriti di morire"

Qualche mese fa ha scoperto di avere un cancro e, nelle scorse settimane, dopo aver perso tutti i capelli a causa della chemioterapia, ha postato su Instagram una propria foto, annunciando di avere la gravissima malattia. Ma per questo, il 16enne, è stato bullizzato on line: “Meriti di morire”, ha scritto qualcuno”. “Il cancro ti ci voleva”, ha aggiunto qualcun altro.

Protagonista della terribile vicenda è Hunter Brady, 16enne di Tampa, Florida. A riportare la notizia è la stampa locale, a cui la madre ha riferito, sconvolta, cosa era stato scritto al ragazzino malato.

Hunter, comunque, ha ricevuto anche numerosi messaggi di sostegno, sul social. E pubblicamente ha dichiaro che non si darà per vinto: “Queste persone – ha detto riferendosi al bulli – non sanno come posso sentirmi in questo momento, ma un giorno lo capiranno e staranno davvero male. Io non mi rassegno, voglio vivere. Vincerò la malattia”.