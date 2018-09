In 15mila per il raduno dei Lagunari, 3mila baschi verdi sfilano a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Nell’anno del centenario della Vittoria nella Prima Guerra Mondiale i Lagunari hanno celebrato ieri il loro 12° raduno nazionale nella città di Vittorio Veneto. Numerose le autorità civili e militari presenti a cominciare dal Comandante il Comando dei supporti delle Forze Operative Terrestri, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota che ha salutato i “baschi verdi” dell’Esercito in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina.

Eredi dei “Fanti da mar” della Serenissima Repubblica di Venezia, i Lagunari nascono ufficialmente nel 1951 con la costituzione del Settore Forze Lagunari che aveva il compito di proteggere le coste lagunari e paludose delle Venezie e dell'Alto Adriatico dalle eventuali minacce anfibie provenienti dai vicini paesi del Patto di Varsavia.

Oggi i Lagunari costituiscono la componente anfibia dell’Esercito, sono addestrati ad operare nelle situazioni in cui la presenza di terra e acqua costituisce un impedimento all’uso dei tradizionali reggimenti di fanteria. A salutare le migliaia di lagunari in servizio e in congedo e le tantissime famiglie che hanno assistito al raduno, il decano in servizio, Generale di Divisione Arturo Nitti, il presidente dell'Associazione Nazionale Lagunari Truppe Anfibie (A.L.T.A.) Generale di Divisione (ris.) Luigi Chiapperini, il Prefetto di Treviso Maria Rosaria Lagana’ , il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, il sindaco della città di Portogruaro, Maria Teresa Senatore, dove si svolgerà il raduno il prossimo anno e tanti altri sindaci delle provincie di Treviso e Venezia.

La Bandiera di Guerra e una compagnia del reggimento Lagunari e la fanfara della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” hanno aperto lo sfilamento finale, seguiti da decine di sezioni dell’A.L.T.A. provenienti da molte regione d’Italia. Il raduno è stato allietato dai rievocatori storici dei “Fanti da mar” della Marciliana, dal 16° Real reggimento “Treviso”, dagli Arditi della 1^ Guerra Mondiale in uniforme storica e da mezzi storici.