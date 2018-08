15enne stuprata a Jesolo, il sindaco: "Città colpita profondamente"

"Ciò che è accaduto nella notte di mercoledì è qualcosa che ha colpito profondamente la nostra città e non può che lasciare scossi e addolorati. Al contempo c'è un senso di rammarico per un episodio che non sarebbe dovuto accadere". Lo afferma in merito all'episodio di una violenza sessuale subita da una 15enne il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia.

"In questo momento così delicato per la ragazza vittima di questa vile aggressione e la sua famiglia, va tutta la vicinanza da parte della città di Jesolo e mia personale - rileva Zoggia -. A loro, ai concittadini e ai nostri ospiti desidero far sapere che c'è il massimo impegno di tutte le forze dell'ordine e del corpo di polizia locale per garantire la sicurezza e fare in modo che situazione di questo tipo non si debbano più verificare".