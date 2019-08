15enne muore durante partita di calcetto

Si accascia sul campo da calcetto e muore poco dopo in ospedale. E' accaduto a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti dove un ragazzo di 15 anni di Milano, in vacanza con la famiglia in Abruzzo, è morto al Policlinico di Chieti, dove era stato trasportato dopo essersi accasciato all'improvviso mentre stava giocando a calcetto.

L'allarme è scattato subito e immediati sono stati i soccorsi, è stato praticato il massaggio cardiaco ma per il 15enne non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri. L'ospedale effettuerà accertamenti per chiarire la causa della morte.