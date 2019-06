150mila euro per le imprese trevigiane colpite dal maltempo lo scorso ottobre

TREVISO - Le imprese trevigiane colpite dal maltempo nell’ottobre 2018 riceveranno dei risarcimenti.



Il sistema camerale veneto, infatti, ha aperto un bando da 370mila euro. Sono queste le risorse finanziarie messe in campo da Unioncamere Veneto, attraverso le Camere di Commercio di Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo e Vicenza, per le imprese, quale straordinario e non ripetibile finanziamento a compensazione dei danni subiti per gli eventi alluvionali del mese di ottobre 2018, nei comuni di Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza.



Le risorse sono state così suddivise: 150mila euro per le province di Belluno e Treviso, 120mila euro per le province di Venezia e Rovigo, 100mila euro per la provincia di Vicenza. “Si poteva fare di più diranno alcuni, certo - si poteva fare prima - magari sì, ma questa è una prima parte di quanto il sistema camerale mette in campo - comunica il presidente Mario Pozza - La Camera di Commercio di Treviso – Belluno c’è stata, dopo il disastro del maltempo e continua ad esserci per la promozione dei territori, nell’impegno per favorire le vie di comunicazione che ci vede da sempre in prima fila, nel sostengo ai grandi eventi internazionali per cui siamo fervidi sostenitori”.



“Invitiamo dunque le imprese che avete subito i danni del maltempo, a fare richiesta e accedere al bando”.

Per informazioni: trevisobellunosystem.com.