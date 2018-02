14enne si uccide in casa. Lo trovano i genitori

Tragedia a Mestre, dove un ragazzino di 14 anni è stato trovato morto in casa. A fare la terribile scoperta i genitori, che martedì sera si sono trovati davanti il cadavere del figlio.

Inutili i soccorsi allertati subito dal padre: per il quattordicenne non c’è stato nulla da fare. Pare che il ragazzino si sa tolto la vita all’interno della propria abitazione, senza lasciare alcun biglietto che giustificasse in gesto.

E’ il secondo caso di suicidio di un giovanissimo a Mestre in poco tempo: lo scorso 20 gennaio una 18enne si era lanciata dal quinto piano di un condominio di via Einaudi, trovando la morte.

