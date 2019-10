14enne muore a causa dell'esplosione dello smartphone

Si era addormentata mentre ascoltava la musica. Il suo smartphone era in carica sul cuscino. La 14enne originaria di Bastobe, Kazakistan, è stata trovata morta dai genitori. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, il cellulare sarebbe esploso accanto al viso della giovane a causa di un surriscaldamento della batteria, in carica per tutta la notte.

Stando alle verifiche della polizia intervenuta, la teenager sarebbe morta sul colpo per le gravi lesioni riportate; inutili i soccorsi di rianimarla. L'esplosione sarebbe avvenuta nelle prime ore del mattino, raggiunto il culmine del surriscaldamento. "Un tragico incidente", hanno detto gli inquirenti.