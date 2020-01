VITTORIO VENETO - “A parole la Lega è contro le tasse, nei fatti la Lega aumenta le tasse”: è un cartello che è stato fatto affiggere dal Pd vittoriese per protestare contro l’aumento dell’Imu in città.

“130 euro in più di Imu all’anno per ogni vittoriese, per pagare i debiti fatti nel 2005 dalla giunta leghista”, si legge ancora nel manifesto.

“Abbiamo ritenuto doveroso informare i cittadini vittoriesi, attraverso questo manifesto, dell'aumento sconsiderato delle tasse fatto dalla giunta leghista – il commento della segreteria del Pd in una nota -. L'aumento dell'Imu che andremo a pagare quest'anno causerà un notevole danno economico ai cittadini vittoriesi ed è doveroso che sappiano che la responsabilità ha un nome ben preciso: Lega”.