12enne si suicida per colpa dei bulli, la madre posta la foto della bara aperta: “Ecco cosa avete fatto”

Ha condiviso la foto del figlio morto nella bara, la madre di Andrew Michael Leach, 12enne del Mississippi che nei giorni scorsi si è impiccato in garage. Vittima, a quanto si apprende, di numerosi atti di bullismo da parte dei compagni di scuola.

Il ragazzo – stando a quanto i genitori hanno dichiarato alla stampa locale – di recente aveva fatto coming out, dicendo ai compagni che probabilmente era bisessuale. Una dichiarazione che lo ha fatto diventare un bersaglio perfetto per scherzi di cattivo gusto e continue prese in giro. Comportamenti ai quali il 12enne non ha retto.

Il ragazzo, prima di compiere il gesto estremo, ha scritto un paio di lettere nelle quali ha fatto intendere che stava pensando al suicidio: “Voglio che sappiano cosa mi hanno fatto - ha messo nero su bianco prima di uccidersi - e in che modo il loro comportamento influenza le altre persone”.