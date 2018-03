12enne muore schiacciato da un carrello pieno di polli surgelati

Un tragico incidente quello avvenuto fuori dal Fast Food KFC in East London, Sud Africa. Un ragazzino di 12 anni è morto dopo essere finito sotto un enorme carrello in acciaio che conteneva spezie, farina e polli surgelati destinati al locale KFC.

Come riporta la stampa locale, il 12enne era un senzatetto e insieme ad altri ragazzini della strada si era avvicinato all’autista del camion delle consegne per chiedere le elemosina. L’uomo avrebbe detto ai bambini di allontanarsi, ma questi avrebbero continuato a gironzolare intorno al tir, dal quale l’uomo stava tirando fuori dei carrelli attraverso una pedana

A un certo punto l’imbracatura di un carrello si sarebbe rotta e questo sarebbe piombato addosso al 12, che è rimasto schiacciato. In tanti sono corsi in aiuto al ragazzino, ma per lui non c’è stato nulla da fare.