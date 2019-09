11/9, Fbi svelerà il nome di un funzionario saudita coinvolto

L'Amministrazione del presidente Usa Donald Trump ha annunciato che svelerà l'identità di un funzionario saudita legato al governo di Riad che ha svolto un ruolo organizzativo in vista degli attentati dell'11 settembre del 2011 contro le Torri Gemelle. Lo scrive 'The Wall Street Journal', spiegando che il Dipartimento della Giustizia Usa ha deciso di svelare il nome dell'individuo, pur rischiando una rottura diplomatica con l'alleato saudita.



Citando la ''natura eccezionale del caso'', l'Fbi ha spiegato che il nome dell'individuo, che compare in un documento d'indagine risalente al 2012, verrà comunicato agli avvocati delle vittime dell'11 settembre che ne avevano fatto richiesta, come spiega il giornale. Si ritiene che si tratti di un funzionario saudita che avrebbe aiutato due dei dirottatori nel sud della California fornendo loro istruzioni pratiche su come modificare la rotta di un aereo passeggeri.



Il governo di Riad ha ripetutamente negato qualsiasi coinvolgimento negli attentati di 18 anni fa. Quindici dei 19 terroristi che compirono l'attacco erano sauditi, come saudita era lo stesso leader di Al-Qaeda Osama bin Laden.