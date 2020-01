102 nuovi alberi in arrivo a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - 102 alberi pronti ad essere piantati a Vittorio Veneto: lo spiega l’assessore Bruno Fasan, che ha anche annunciato il cronoprogramma delle nuove piantumazioni.

“Sono già arrivati e sono stati depositati nelle serre. Verranno piantati verso fine gennaio/inizio febbraio – spiega l’esponente della giunta -. 60 in via Galilei, gli altri invece andranno a sostituire quelli tagliati”.

Le 102 nuove essenze potrebbero però non bastare per rimpiazzare tutti gli alberi che sono stati abbattuti nell’ultimo periodo: in questo caso il comune dovrebbe acquistare altri esemplari per terminare la “copertura”.

Per i 102 nuovi alberi l’amministrazione spende 20mila euro, mentre a bilancio sono stati mesi altri 40mila euro per le potature.