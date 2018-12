Le partecipazioni ai matrimoni sono sempre affascinanti, ma ancora piú affascinanti sono quelle ai matrimoni dei personaggi famosi che hanno il potere di attrarre milioni di persone curiose di sapere tutto del fatidico “Sí, lo voglio”. Le cerimonie nuziali possono essere semplici e poco elaborate o al contrario possono essere invece pompose e grandiose. Tali dimostrazioni di stravaganza possono a volte impostare dei veri e propri record. Vediamo quindi quali sono i 10 matrimoni piú costosi della storia.

1) Christina Aguilera e Jordan Bratman

La voce d’oro Christina Aguilera ed il discografico Jordan Bratman si sono sposati nel 2005. Aguilera e Bratman hanno scelto di svolgere la cerimonia in una tenda nel mezzo di un vigneto nella Napa Valley, negli Stati Uniti. Il matrimonio costó 2,2 milioni di dollari e lei indossó un costosissimo abito di Christian Lacroix. La coppia ebbe peró una fase tumultuosa cinque anni dopo dove tentó di riconciliarsi per il bene di loro figlio, ma i due divorziarono comunque nel 2010.

2) Elizabeth Hurley e Arun Nayar

La modella e attrice britannica Elizabeth Hurley e l'uomo d'affari indiano Arun Nayar si sono sposati per ben due volte. La prima volta nel 2007 in un castello di Sudeley, in Inghilterra, e la seconda volta in un palazzo a Jodhpur, per seguire la tradizione indù dello sposo. Il matrimonio, anzi, il doppio matrimonio, terminó quattro anni dopo, quando le immagini di Elizabeth che baciava il giocatore di cricket australiano Shane Warne fecero il giro del mondo. I matrimoni costarono 2,6 milioni di dollari.

3) Paul McCartney e Heather Mills

La leggenda della musica Paul McCartney e l'imprenditrice Heather Mills si sono sposati nel 2002 in un castello irlandese. Alla cerimonia parteciparono 300 ospiti che dovettero “sopportare” un menù totalmente vegetariano. Il matrimonio non durò a lungo, solo quattro anni dopo infatti la coppia si separó. Non solo il matrimonio costó 3,6 milioni di dollari ma addirittura il divorzio raggiunse una cifra da record. McCartney pagó infatti circa 27 milioni di dollari come un unico pagamento e altri 13 milioni di dollari “a rate”.

4) Elizabeth Taylor e Larry Fortensky

La leggenda di Hollywood Elizabeth Taylor incontró il muratore Larry Fortensky in un centro di riabilitazione dove entrambi furono curati per i loro problemi di droga. La coppia si è sposata nel 1991 presso il famoso Neverland Ranch di Michael Jackson alla modica cifra di 4 milioni di dollari e, immancabili sono state molte celebritá come Liza Minnelli, Eddie Murphy e Michael Jackson stesso. Il contratto prematrimoniale firmato da Fortenksy prevedeva solamente 1 milione di dollari se la coppia si fosse separata, a condizione che il matrimonio fosse durato almeno cinque anni. E, appunto dopo cinque anni, i due si separarono.

5) Liza Minnelli e David Gest

La star canora Liza Minnelli sposò David Gest in una cerimonia stravagante sulla Fifth Avenue a New York nel 2002. Fra le partecipazioni al matrimonio innumerevoli celebritá come Michael, Elizabeth Taylor, il chitarrista dei Queen Brian May e Anthony Hopkins. Pur pagando la bellezza di 4,2 milioni di dollari, la coppia non duró molto, separandosi poco più di un anno dopo.

6) Chelsea Clinton e Marc Mezvinsky

Essere la figlia di un Presidente degli Stati Uniti e di un Segretario di Stato americano significa inevitabilmente avere un matrimonio tutt’altro che semplice. Questo è il caso di Chelsea Clinton, figlia di Bill Clinton ed Hillary Clinton. Chelsea sposó il banchiere Marc Mezvinsky durante una pomposa cerimonia presso l'Astor Courts nel 2010 che costó ben 5 milioni di dollari. Al contrario di tutte le coppie viste fino ad ora, questa è ancora felicemente insieme.

7) Wayne Rooney e Coleen McLoughlin

Il calciatore Wayne Rooney del Manchester United e Coleen McLoughlin si sono sposati nell'Abbazia di Cervara vicino a Genova in Italia nel 2008. Rooney non ha badato a spese e, raggiungendo la cifra di 8 milioni di dollari, ha addirittura noleggiato cinque jet privati per far volare 64 dei loro ospiti al matrimonio. Wayne e Coleen sono ancora felicemente sposati.

8) Principe William e Kate Middleton

Il Principe William sposó Kate Middleton nel 2011 durante quello che è stato denominato "Il matrimonio del secolo". La cerimonia si è tenuta - ovviamente - nell'Abbazia di Westminster ed è costata la bellezza di 34 milioni di dollari.

9) Vanisha Mittal e Amit Bhatia

Vanisha Mittal è la figlia di Lakshmi Mittal, uno degli uomini più ricchi del mondo. Non sorprende quindi che il suo matrimonio con Amit Bhatia sia stato uno dei più stravaganti e costosi di sempre. Il matrimonio si è svolto nel 2004 nello storico Chateau Veaux le Vicomte del XVII secolo vicino a Parigi ed è costato la sorprendente cifra di 66 milioni di dollari! Peccato peró che, a lungo termine, non furono ben spesi dato che la coppia ha deciso di lasciarsi all'inizio del 2013.

10) Principe Charles e Diana

Anche se il loro matrimonio è avvenuto ormai diverso tempo fa, nessun’altro puó equiparare ció che questa cerimonia ha rappresentato. Con una partecipazione al matrimonio di 3.500 persone e con 750 milioni di telespettatori da tutto il mondo, il Royal Wedding tra il principe Carlo e la principessa Diana nel 1981 è semplicemente il matrimonio più costoso di sempre: 110 milioni di dollari! Tutto il resto è storia.