“Tolgo il disturbo”, imprenditore veneto annuncia il suicidio. Federcontribuenti: "Almeno 6 imprenditori si uccidono ogni mese solo in Veneto"

E’ stata resa pubblica da Federcontribuenti la lettera firmata da “un imprenditore scemo e stupido Padovano” che è stata trovata sotto la porta dell’ufficio del presidente della federazione Marco Pacccagnella “Aiutateci a trovare questo imprenditore che ci ha affidato la sua intenzione di farla finita - scrive Federcontribuenti - pubblichiamo uno stralcio affinché qualcuno possa riconoscere la calligrafia e aiutarci ad individuare questo imprenditore”.

“Io sono un lavoratore che da lavoro ad altri 10 padri di famiglia – si legge nella lettera, sei pagine scritte a mano – per anni ho dovuto lavorare con tariffe imposte da società che stanno creando povertà. 11,75 euro per ogni ora di lavoro e con cui avrei dovuto pagare le buste paghe, gli f24, la banca, le materie prime e ricavarci anche un minimo di guadagno per sostenere la mia famiglia. Non ce l’ho più fatta e in questi giorni l’Agenzia delle Entrate mi ha pignorato il conto corrente, storia chiusa, non posso più lavorare, dare lavoro, pagare né tasse e né lavoratori. Ho parlato con avvocati, con i sindacalisti ho tentato di denunciare il ”cartello”, ma niente. Per tutti loro il cretino sono io. So che la notizia di un imprenditore che si è ammazzato perché strozzato non fa più clamore, ma non farò calpestare anche la mia dignità, per questo tolgo il disturbo. Chiedo scusa ai miei lavoratori, chiedo scusa ai miei familiari e a Gesù Cristo, che mi possano perdonare”. La lettera si conclude con un: “E’ da giorni che rifletto, e per difendere la mia dignità la conclusione più ovvia è quella di togliere il disturbo”.

”Facciamo appello a tutti quanti per condividere questa denuncia e tentare di risalire a questo imprenditore – dice Paccagnella -, magari qualcuno leggendo potrà riconoscere il dramma del propriò papà, marito, amico. A lui dico di contattarmi subito perchè non si è mai soli e perchè questa battaglia possiamo vincerla insieme”.

Solitamente alla Federcontribuenti giungono richieste di aiuto, ”ma questa lettera sembra più una macabra confessione, l’annuncio di un gesto che dobbiamo evitare”. Secondo Federcontribuenti i suicidi in Veneto sono ” almeno sei al mese, quelli che contiamo tra imprenditori in difficoltà”.