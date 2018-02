“Ho 53 anni e tutta la vita da vivere”, Anna si schianta e muore

E’ morta a soli 53 anni in un tragico incidente stradale Anna Petenò. La donna, residente a Robegnano si Salzano, si trovava sulla strada provinciale 38, in via Circonvallazione Est a Martellago (Venezia), ieri pomeriggio quando ha perso il controllo della sua Volkswagen Lupo e, per cause non ancora chiare, si è scontrata con una Bmw che arrivava dalla direzione opposta.

In quel momento pioveva ed è probabile che l’asfalto sdrucciolevole sia stato una delle cause del sinistro.

Sul posto i Vigili del Fuco e il personale del Suem che ha soccorso immediatamente la donna e il conducente della Bmw, un 31enne. Il ragazzo ha subito solo lievi traumi, invece Anna è spirata all’ospedale dopo poche ore dal ricovero

La 53enne lascia i familiari e il fidanzato Marco. Su Facebook, per descriversi, aveva raccontato il suo status sentiumentale e sottolineato la sua voglia di vivere: “Ho 53 anni, sono fidanzato con Marco e ho tutta la vita da vivere”.