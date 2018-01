“Ha partorito e 30 minuti dopo era in strada”. La tragica situazione delle prostitute

HULL - "Ha dato alla luce un bambino e, dopo mezz’ora, era di nuovo sulla strada. Aveva bisogno di soldi”. Una realtà drammatica quella in cui vivono le prostitute di Hull, in Inghilterra. Una realtà che è stata narrata in una video intervista pubblicata su Hull Daily Mail, Intervista in cui Jacqui Fairbanks (civile che opera a sostegno delle forze di polizia), che per 10 anni ha aiutato le prostitute in Hessle Road, racconta ciò che vede ogni giorno.

La donna parla del tragico contesto da cui spesso provengono le donne: abusi sessuali di cui erano state vittime da bambine, droga, violenze. Spiega che al momento sono 40 le prostitute che lavorano lì, tutte di un’età che si aggira tra i 20 e i 30 anni, oltre a due sessantenni. Una situazione drammatica che, secondo la donna, potrebbe però migliorare grazie al lavoro che sta facendo in zona la polizia per impedire che accadano nuovamente episodi come quello che ha visto la ragazza dare alla luce un bambino e poi correre in strada.