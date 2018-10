“Brutta nera, vattene”. Insulti razzisti su un volo Ryanair

Sta facendo il giro del web il video girato da un passeggero sul volo Ryanair partito da Barcellona venerdì sera e diretto a Londra. Un uomo - si vede nel video - ha insultato pesantemente la donna seduta vicino a lui, definendola un’ ”orribile nera”.

La donna ha cercato di calmarlo ma lui ha continuato a inveirle contro e non ha voluto dar retta nemmeno allo steward e al passeggero che hanno tentato di placarlo.

Nel video si sentono anche le proteste dei passeggeri: qualcuno ha consigliato di cacciare l’uomo dal volo.

La compagnia aerea Ryanair ha dichiarato di essere a conoscenza del video e di aver già denunciato l’episodio.

Un simile episodio di razzismo era accaduto qualche giorno fa su un Pullman Flixbus

This racist white man refused to sit next to an elderly black woman on a Ryanair flight.



He called her an "ugly black bastard" & threatened to push her to another seat if she didn't move to another seat.



Ryanair - DOES NOTHING!!!



UK twitter identify HIM!!!



RETWEET THIS! pic.twitter.com/70XNsvTZBg

”