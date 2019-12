“Ad Aviano le bombe atomiche turche”

AVIANO (PORDENONE) - Bombe atomiche turche alla Base Usaf di Aviano? Se ne parla parecchio in queste ore.



In questi mesi gli Stati Uniti stanno tenendo sotto osservazione la condotta del presidente turco Erdogan, piuttosto vicino a Putin.



Gli USA gestiscono in Turchia la base aerea di Incirlik dove sono conservate le proprie bombe nucleari. Tuttavia si parla da tempo dell'ipotesi di trasferire questo arsenale in un’altra area europea.



E, come già qualche anno fa, si parla dell'aeroporto pordenonese Pagliano e Gori, sede del 31esimo Fighter Wing Usaf, a capacità nucleare.



D’altra parte il clima tra Stati Uniti e Turchia non è dei migliori, per usare un eufemismo.



L’ultimo capitolo riguarda la nota vicenda del popolo turco, alleato Usa nella lotta all’Isis, ma storica spina nel fianco dello Stato turco.



L’ipotesi è stata formulata alla newyorkese Bloomberg dal generale dell'Air Force Charles Chuck Wald, oggi in pensione ma che guidò la base di Aviano a metà degli anni ‘90.