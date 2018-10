“Abbiamo sentito un rombo, poi le fiamme sono arrivate qui”

BELLUNO - "Stavamo scendendo dal sentiero del Canale della Besausega quando abbiamo sentito un rombo e in un istante le fiamme erano a 50 metri di distanza": così Michel e Andrea, i due ragazzi agordini rimasti bloccati nel pomeriggio di ieri nell'incendio divampato sulle Pale di San Lucano, raccontano stamane la brutta esperienza vissuta nelle ultime ore. Per mettersi in salvo i due giovani di 29 e 34 anni si sono spostati al centro del canalone roccioso e hanno dato l'allarme.

È iniziata così la corsa contro il tempo del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco per portarli in salvo. Nella serata di ieri una squadra, con un carico di attrezzatura e respiratori, è partita da Pradimezzo, dal fronte delle fiamme di Cencenighe, ed è salita fino a Malga Ambrosogn per poi arrivare al Bivacco Bedin alle 6 di stamane, dopo 1.400 metri di dislivello.

I due ragazzi, in base ai calcoli e alle ultime comunicazioni telefoniche, dovevano trovarsi 500 metri più in basso, non più raggiungibili al cellulare ormai in via di esaurimento, sotto la cengia della Seconda Pala. Non appena è spuntata l'alba quattro soccorritori con le corde e altro materiale si sono preparati per essere trasportati con l'elicottero in quota in supporto alla squadra. Quando il mezzo è passato nel tratto del canale dove i due escursionisti si trovavano, questi hanno immediatamente segnalato la loro presenza. In velocità, col timore che le fiamme e il fumo potessero ricomparire all'improvviso, i soccorritori li hanno imbarcati in hovering e portati a valle.