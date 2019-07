È morto Vincent Lambert

Vincent Lambert è morto alle 8:24 al Policlinico di Reims. Lo ha reso noto il nipote Francois. In seguito a un incidente automobilistico risalente a quasi 11 anni fa, Lambert - ex infermiere di 42 anni - era in stato neurovegetativo. Le cure palliative sono state interrotte la scorsa settimana a conclusione di una lunga vicenda giudiziaria.



"E' stato applicato a un disabile non terminale un percorso di sedazione palliativa profonda continua, non un atto di tipo eutanasico. Mi è tornato in mente il messaggio che ci aveva lasciato Marina Ripa di Meana, che con quel 'fatelo sapere' ha coinvolto tutti, dicendo che la sedazione palliativa profonda è un modo per poter attenuare dolore e sofferenza ed andarsene senza angoscia" ha detto Maria Antonietta Farina Coscioni, fondatrice dell'Istituto Luca Coscioni e membro del Partito Radicale.



"La non terminalità della condizione - ha continuato - ha creato anche quel conflitto all'interno della famiglia. Io credo che in questo caso si debbano evitare contrapposizioni ideologiche, speculazioni e strumentalizzazioni. Non si tratta di un torneo dove si scontrano due tifoserie opposte".